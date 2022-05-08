Москва, , 22:52 — REGNUM Россия собрала более 23 тыс. тонн гуманитарной помощи для жителей Донбасса и Украины. Об этом 8 мая заявил начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев на брифинге.

Гуманитарная помощь ИА REGNUM

«На пунктах сбора подготовлено более 23 тыс. тонн предметов первой необходимости, жизненно важных медикаментов и продуктовых наборов, включая детское питание», — отметил он.

Как передавало ИА REGNUM, 8 мая официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков на брифинге заявил, что подразделения артиллерии России поразили еще шесть пунктов управления вооруженных сил Украины (ВСУ).