Москва, 8 мая, 2022, 22:35 — ИА Регнум. Из России на Украину доставлено более 18,5 тыс. тонн гуманитарных грузов. Об этом 8 мая сообщил начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев на брифинге.

Nv86.ru Гуманитарная помощь

«РФ на Украину (начиная со 2 марта 2022 г.) уже доставлено 18 530,6 тонны предметов первой необходимости, продуктов питания, лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения», — сказал он.

Мизинцев добавил, что всего проведено 983 гуманитарные акции, в том числе за истекшие сутки две — в ДНР и Херсонской области.

Как передавало ИА REGNUM, 8 мая официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков на брифинге сообщил, что украинский штурмовик Су-25 сбит в Харьковской области.