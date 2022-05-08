В Краматорске украинские боевики разместили огневую точку в детском саду
Москва, 8 мая, 2022, 22:33 — ИА Регнум. Огневые позиции украинские боевики продолжают оборудовать так, чтобы живым щитом оказывались дети, сообщил 8 мая журналистам начальник Национального центра управления обороной России Михаил Мизинцев.
Александр Горбаруков ИА REGNUM
Пророк
Он рассказал, что очередная информация на эту тему поступила из ДНР. Так, в городе Краматорске подразделения ВСУ разместились в детском саду №87 и в школе №20.
«При этом в подвальных помещениях насильно удерживаются гражданские лица — жители близлежащих домов, а все подходы к зданиям заминированы».