Кабул, , 22:27 — REGNUM Группа женщин из «Команды единства и солидарности» в воскресенье, 8 мая, провела акцию протеста против нового приказа талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) об обязательном ношении чадры. Об этом сообщает «Шафакна Афганистан».

Афганистан Иван Шилов © ИА REGNUM

Женщины, которые разослали в средства массовой информации фотографии и видеоролики, считают, что принуждение к ношению чадры лишает их прав.

Участники акции протеста подчеркивают, что права человека в Афганистане нарушаются каждый день. Женщины отмечают, что паранджа и черный арабский хиджаб не соответствуют традициям Афганистана, и что афганки, будучи мусульманками, носят одеяние, соответствующее традициям страны.

«Хиджаб в представлении «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) не отвечает ни исламским, ни культурным традициям», — сказала женщина, пожелавшая остаться анонимной из соображений безопасности. — Вводя ограничения, талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) все больше лишают афганских женщин их свобод».

Она добавила, что мировое сообщество ограничивается критикой талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), но это не «подслащает пилюлю».