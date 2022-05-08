Москва, , 22:27 — REGNUM В День Победы 9 мая в Москве будет облачно с прояснениями. Ожидаются кратковременные дожди с грозами, сообщили в Гидрометцентре России.

День Победы Эмилия Никитенко © ИА REGNUM

Ветер северо-западный 6-11 м/c, местами порывы могут достигать до 17 м/c. Температуры воздуха ночью составит +3… +5 °С, днём воздух прогреется до +10… +12 °С.

В последующие дни 10 и 11 мая в Москве при сильном ветре с порывами до 13 м/с характер погода не изменится. Атмосферное давление в пределах нормы.

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