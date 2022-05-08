Лейпциг, Германия, 8 мая, 2022, 22:21 — ИА Регнум. 8 мая в Лейпциге на стадионе «Ред Булл Арена» футбольный клуб «Ред Булл Лейпциг» в матче 33-го тура немецкой Бундеслиги 2021/22 разгромил «Аугсбург». Основное время встречи завершилось со счетом 4:0.

Андрей Пронин ИА REGNUM Игроки «РБ Лейпциг»

Забитыми мячами отметились Андре Силва (40’), Кристофер Нкунку (48’ Норди Мукиэле, 57’ Норди Мукиэле) и Эмиль Форсберг (64’ пенальти). Желтые карточки получили Эмиль Форсберг, Доменико Тедеско, Джеффри Гауэлеу и Лассе Гюнтер.

Составы команд:

«РБ Лейпциг»: Гулачи (Чаунер, 87’), Орбан, Клостерманн, Хальстенберг, Мукиэле, Хенрихс, Лаймер (Адамс, 71’), Форсберг (Шобослаи, 71’), Кампль, Нкунку (Ольмо, 78’), Силва (Поульсен, 71’).

«Аугсбург»: Гикевич, Оксфорд, Гауэлеу, Удуохай, Педерсен (Гумны, 79’), Нидерлехнер (Пепи, 58’), Груэсо (Майер, 46’), Калиджури (Зекири, 79’), Гюнтер, Дорш, Грегорич (Хан, 58’).

«РБ Лейпциг», одержав семнадцатую победу в сезоне и набрав 57 очков, обошел «Фрайбург» и поднялся на четвертую позицию в турнирной таблице Бундеслиги. «Аугсбург» с 35-ю очками остался на четырнадцатой строчке.