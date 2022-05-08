Тюмень, 8 мая, 2022, 22:18 — ИА Регнум. В Тюмени усилен контроль над качеством питьевой воды. На сегодня она соответствует санитарным нормам, сообщает пресс-служба «Росводоканал Тюмень».

Дарья Антонова ИА REGNUM Вода

Отмечается, что для обеспечения чистой водой почти миллиона жителей Тюмени и Тюменского района используется два источника воды: подземный и поверхностный. Подземная вода стабильна по своему химическому составу, поэтому режим водоподготовки там не меняется. Речная вода более зависима от сезонных изменений и в период весеннего половодья резко меняет свои характеристики.

«На поверхностном Метелёвском водозаборе, где очищается вода из реки Тура, процесс очистки заключается в коагуляции воды с последующим осветлением загрязнений на отстойниках, а также доочисткой на скорых песчаных фильтрах. Перед подачей в водопроводную сеть вода обеззараживается от бактерий и вирусов. Обеззараживание производится с помощью хлорного раствора, который изготавливается на станции водоочистки из пищевой соли. Хлор имеет пролонгирующее действие, в связи с чем вода безопасна не только в момент обеззараживания, но и по пути следования до абонента», — поясняет главный технолог «Росводоканал Тюмень» Аркадий Фомин.

Для обеззараживания воды на Метелёвском водозаборе в день расходуется порядка 7,5 тонн реагентов. В паводковый период их доза увеличивается. Качество питьевой воды в Тюмени регулярно отслеживают специалисты социально-гигиенического мониторинга водоканала и контролирует Роспортребнадзор.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в летний период качество воды, которое поступает в дома тюменцев из Метелёвского водозабора имеет обыкновение меняться в худшую сторону.