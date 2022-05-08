Вашингтон, , 22:18 — REGNUM В «нападении на мировую продовольственную систему» страны G7 пытаются обвинить Россию. В совместном заявлении их лидеров сказано, что именно так они будут расценивать отказ РФ не препятствовать производству и экспорту продовольственных товаров с Украины.

Саммит G7. Брюссель. 2022 Nato.int

Совместное заявление сделано по итогам саммита G7, состоявшегося 8 мая в формате видеоконференции. В ней, стоит отметить, участвовал украинский президент Владимир Зеленский.

«Вместе с ООН мы призываем Россию в соответствии с её международными обязательствами прекратить блокаду и другие действия, которые препятствуют украинскому продовольственному производству и экспорту», — говорится в совместном заявлении.

Поскольку блокирование украинский продовольственных поставок «создаёт серьёзную угрозу для продовольственной безопасности в мире», как и боевые действия на территории Украины, G7 заявляет, что отказ РФ последовать вышеуказанному призыву эти страны воспримут «как атаку на продовольственное обеспечение мира».

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