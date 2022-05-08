Саммит G7 потребовал от РФ разблокировать импорт продовольствия с Украины
Вашингтон, 8 мая, 2022, 22:18 — ИА Регнум. В «нападении на мировую продовольственную систему» страны G7 пытаются обвинить Россию. В совместном заявлении их лидеров сказано, что именно так они будут расценивать отказ РФ не препятствовать производству и экспорту продовольственных товаров с Украины.
Совместное заявление сделано по итогам саммита G7, состоявшегося 8 мая в формате видеоконференции. В ней, стоит отметить, участвовал украинский президент Владимир Зеленский.
«Вместе с ООН мы призываем Россию в соответствии с её международными обязательствами прекратить блокаду и другие действия, которые препятствуют украинскому продовольственному производству и экспорту», — говорится в совместном заявлении.
Поскольку блокирование украинский продовольственных поставок «создаёт серьёзную угрозу для продовольственной безопасности в мире», как и боевые действия на территории Украины, G7 заявляет, что отказ РФ последовать вышеуказанному призыву эти страны воспримут «как атаку на продовольственное обеспечение мира».