Москва, 8 мая, 2022, 22:12 — ИА Регнум. Украинские неонацисты, которые планируют взорвать железнодорожный и автомобильный мосты в Славянске, хотят обвинить в этом российских военных. Об этом сообщил 8 мая начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев на брифинге.

Иван Шилов ИА REGNUM Украинский националист

«В Славянске ДНР неонацисты… заминировали железнодорожный мост ветки «Славянск-Краматорск» и автомобильный мост через реку Сухой Торец», — сказал он.

Мизинцев отметил, что украинские неонацисты планируют взорвать мосты, обвинив в этом якобы «наступающие подразделения российских войск».

Как передавало ИА REGNUM, 8 мая официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков сообщил на брифинге, что вооружение и военная техника из США и западных стран уничтожены ВКС РФ в районе населённого пункта Соледар.