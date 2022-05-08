Москва, 8 мая, 2022, 22:02 — ИА Регнум. Примут участие в памятных праздничных мероприятиях, посвящённых Дню Победы, в населенном пункте, где они проживают 77% жителей России. Об этом свидетельствует опрос Фонда «Общественное мнение» (ФОМ).

Иван Шилов ИА REGNUM День Победы

Для 36% российских граждан День Победы — это государственный праздник, для 55% — народный, для 4% – семейный.

Утверждают, что хорошо знают историю Великой Отечественной войны, 62% опрошенных. Признались, что знают ее плохо, 29% опрошенных.

Опрос проведен 22–24 апреля 2022 года 104 населенных пункта среди 1500 граждан РФ старше 18 лет. Статпогрешность не превышает 3,6%.

Как сообщало ИА REGNUM, самые частые чувства, связанные с Великой Отечественной войной, — это гордость за страну, народ, чувство патриотизма (29%).

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