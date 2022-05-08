8 мая 2022 | Время чтения 1 мин

Александр Погожев, , 22:42 — REGNUM 8 мая, накануне празднования Дня Победы в Великой Отечественной войне, в небо над Ставрополем поднялся воздушный шар с 10-метровой копией Знамени Победы.

Подготовка воздушного шара к полету на Крепостной горе в г. Ставрополь Александр Погожев © ИА REGNUM

Подготовка воздушного шара к полету на Крепостной горе в г. Ставрополь Александр Погожев © ИА REGNUM Подготовка воздушного шара к полету на Крепостной горе в г. Ставрополь Александр Погожев © ИА REGNUM

Подготовка воздушного шара к полету на Крепостной горе в г. Ставрополь Александр Погожев © ИА REGNUM

Подготовка воздушного шара к полету на Крепостной горе в г. Ставрополь Александр Погожев © ИА REGNUM

Подготовка воздушного шара к полету на Крепостной горе в г. Ставрополь Александр Погожев © ИА REGNUM

Подготовка воздушного шара к полету на Крепостной горе в г. Ставрополь Александр Погожев © ИА REGNUM

Знамя Победы Александр Погожев © ИА REGNUM

Подготовка воздушного шара к полету на Крепостной горе в г. Ставрополь Александр Погожев © ИА REGNUM

В течение полутора часов жители и гости города наблюдали, как развевается в небе символ мира и разгрома фашизма. Организаторы мероприятия таким образом решили продемонстрировать, что готовы продолжать высоко и с честью нести Знамя Победы.

Подготовка воздушного шара к полету на Крепостной горе в г. Ставрополь Александр Погожев © ИА REGNUM

Водружение 10-метрового Знамени Победы на воздушный шар Александр Погожев © ИА REGNUM

Подготовка воздушного шара к полету на Крепостной горе в г. Ставрополь Александр Погожев © ИА REGNUM Водружение 10-метрового Знамени Победы на воздушный шар Александр Погожев © ИА REGNUM

Подготовка воздушного шара к полету на Крепостной горе в г. Ставрополь Александр Погожев © ИА REGNUM

Водружение 10-метрового Знамени Победы на воздушный шар Александр Погожев © ИА REGNUM

Воздушный шар Александр Погожев © ИА REGNUM

Водружение 10-метрового Знамени Победы на воздушный шар Александр Погожев © ИА REGNUM

Полёт воздушного шара с 10-метровым Знаменем Победы Александр Погожев © ИА REGNUM

В этот же вечер в Ставрополе прошел ряд мероприятий, посвященных Дню Победы в Великой Отечественной войне и поддержке военнослужащих, которые выполняют свой долг, участвуя в спецоперации по денацификации и демилитаризации в ЛДНР.

Полёт воздушного шара с 10-метровым Знаменем Победы Александр Погожев © ИА REGNUM

Полёт воздушного шара с 10-метровым Знаменем Победы над Ставрополем Александр Погожев © ИА REGNUM

Полёт воздушного шара с 10-метровым Знаменем Победы Александр Погожев © ИА REGNUM

Полёт воздушного шара с 10-метровым Знаменем Победы над Ставрополем Александр Погожев © ИА REGNUM