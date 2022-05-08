Александр Погожев,
8 мая 2022, 22:42 — REGNUM 8 мая, накануне празднования Дня Победы в Великой Отечественной войне, в небо над Ставрополем поднялся воздушный шар с 10-метровой копией Знамени Победы.
Подготовка воздушного шара к полету на Крепостной горе в г. Ставрополь
Александр Погожев © ИА REGNUM
Подготовка воздушного шара к полету на Крепостной горе в г. Ставрополь
Александр Погожев © ИА REGNUM
Подготовка воздушного шара к полету на Крепостной горе в г. Ставрополь
Александр Погожев © ИА REGNUM
Подготовка воздушного шара к полету на Крепостной горе в г. Ставрополь
Александр Погожев © ИА REGNUM
Подготовка воздушного шара к полету на Крепостной горе в г. Ставрополь
Александр Погожев © ИА REGNUM
Подготовка воздушного шара к полету на Крепостной горе в г. Ставрополь
Александр Погожев © ИА REGNUM
Подготовка воздушного шара к полету на Крепостной горе в г. Ставрополь
Александр Погожев © ИА REGNUM
Знамя Победы
Александр Погожев © ИА REGNUM
Подготовка воздушного шара к полету на Крепостной горе в г. Ставрополь
Александр Погожев © ИА REGNUM
В течение полутора часов жители и гости города наблюдали, как развевается в небе символ мира и разгрома фашизма. Организаторы мероприятия таким образом решили продемонстрировать, что готовы продолжать высоко и с честью нести Знамя Победы.
Подготовка воздушного шара к полету на Крепостной горе в г. Ставрополь
Александр Погожев © ИА REGNUM
Водружение 10-метрового Знамени Победы на воздушный шар
Александр Погожев © ИА REGNUM
Подготовка воздушного шара к полету на Крепостной горе в г. Ставрополь
Александр Погожев © ИА REGNUM
Водружение 10-метрового Знамени Победы на воздушный шар
Александр Погожев © ИА REGNUM
Подготовка воздушного шара к полету на Крепостной горе в г. Ставрополь
Александр Погожев © ИА REGNUM
Водружение 10-метрового Знамени Победы на воздушный шар
Александр Погожев © ИА REGNUM
Воздушный шар
Александр Погожев © ИА REGNUM
Водружение 10-метрового Знамени Победы на воздушный шар
Александр Погожев © ИА REGNUM
Полёт воздушного шара с 10-метровым Знаменем Победы
Александр Погожев © ИА REGNUM
В этот же вечер в Ставрополе прошел ряд мероприятий, посвященных Дню Победы в Великой Отечественной войне и поддержке военнослужащих, которые выполняют свой долг, участвуя в спецоперации по денацификации и демилитаризации в ЛДНР.
Полёт воздушного шара с 10-метровым Знаменем Победы
Александр Погожев © ИА REGNUM
Полёт воздушного шара с 10-метровым Знаменем Победы над Ставрополем
Александр Погожев © ИА REGNUM
Полёт воздушного шара с 10-метровым Знаменем Победы
Александр Погожев © ИА REGNUM
Полёт воздушного шара с 10-метровым Знаменем Победы над Ставрополем
Александр Погожев © ИА REGNUM
Буква Z в центре Ставрополя
Александр Погожев © ИА REGNUM