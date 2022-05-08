Грозный, 8 мая, 2022, 21:57 — ИА Регнум. В Луганской Народной Республике (ЛНР) полностью освобожден от украинских силовиков город Попасная. Об этом 8 мая сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рамзан Кадыров

«Город Попасная ЛНР полностью освобожден от украинских оккупантов, — написал Кадыров. — Благодарю бойцов за службу и мужество».

Глава Чечни добавил, что данную информацию он получил от Даниила Мартынова.

Как передавало ИА REGNUM, 7 мая глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров в видеообращении в своем телеграм-канале рассказал, что город Попасная на 80% освобожден от вооруженных украинских формирований.