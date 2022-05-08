Лондон, 8 мая, 2022, 21:52 — ИА Регнум. Как сообщает издание COPE, каталонская «Барселона» отказалась от возможного возращения 27-летнего воспитанника Эктора Беллерина, выступающего за лондонский «Арсенал» на позиции правого защитника.

ФК «Арсенал»

В текущем сезоне, выступая за «Бетис» на правах аренды, Беллерин принял участие в 22-х турах испанской Примеры 2021/22, в которых отметился двумя результативными передачами. В рамках Лиги Европы УЕФА на счету испанца два ассиста в четырех встречах.

Беллерин покинул «Барселону» и перешел в лондонский «Арсенал» 1 июля 2011 года за 500 тысяч евро. На данный момент трансферная стоимость испанского защитника, по оценкам портала transfermarkt, составляет 20 миллионов евро. Текущее соглашение Беллерина с «канонирами» рассчитано до 30 июня 2023 года.