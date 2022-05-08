Москва, 8 мая, 2022, 21:50 — ИА Регнум. Самые частые чувства, связанные с Великой Отечественной войной, — это гордость за страну, народ, чувство патриотизма (29%), скорбь, боль (12%) и радость победы, День Победы (10%). Об этом свидетельствует опрос Фонда «Общественное мнение» (ФОМ).

Великая Отечественная война. 1941

Также у граждан, когда они слышат слова Великая Отечественная война возникают чувства, что «это наша история, она никогда не забудется» (6%). Столько же (6%) хотят, чтобы был мир во всём мире 6%.

Испытывают благодарность ветеранам войны, всем, кто воевал, уважение к ним 4% опрошенных. День Победы — это великий праздник, вызывает душевный трепет у 3%, это подвиг людей, героизм, отвага, память о погибших — 2%.

Опрос проведен 22–24 апреля 2022 года 104 населенных пункта среди 1500 граждан РФ старше 18 лет. Статпогрешность не превышает 3,6%.

Как сообщало ИА REGNUM, подавляющее большинство жителей России (95%) считает праздником День Победы Советского Союза над нацистской Германией праздником.

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