Флоренция, Италия, , 21:45 — REGNUM Завтра, 8 мая, во Флоренции на стадионе «Артемио Франки» «Фиорентина» в матче 36-го тура итальянской Серии А 2021/22 примет римскую «Рому». Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по московскому времени.

ФК «Рома» Asroma.com

Ранее сообщалось, что 31-летний российский нападающий Александр Кокорин включен в заявку «фиалок» на матч с «волками». В текущем сезоне на счету Кокорина ни одного результативного действия в семи матчах за «Фиорентину» во всех турнирах.

В последний раз «Фиорентина» и «Рома» играли между собой 22 августа 2021 года в матче первого тура чемпионата Италии. Тот матч завершился уверенной победой «волков» со счетом 3:1, а забитыми мячами отметились Генрих Мхитарян (26’ Тэмми Абрахам), Никола Миленкович (60’ Эрик Пульгар) и Жордан Верету (64’ Тэмми Абрахам, 79’ Эльдор Шомуродов).