Вильярреаль, Испания, 8 мая, 2022, 21:40 — ИА Регнум. Футбольный клуб «Вильярреал» в матче 35-го тура испанской Примеры 2021/22 сыграл вничью с «Севильей». Основное время встречи, проходившей в Вильярреале на стадионе «Ла Серамика», завершилось со счетом 1:1.

Adrien33000 Жюль Кунде

Первый мяч на 86-й минуте встречи забил аргентинский атакующий полузащитник Джованни Ло Чельсо — 1:0. Через девять минут защитник сборной Франции Жюль Кунде сравнял счет — 1:1.

Желтые карточки получили Сэмюэл Чуквуэзе, Джованни Ло Чельсо и Этьен Капу. На матче работала бригада арбитров во главе с Хесусом Гилем.

Статистика матча («Вильярреал»/ «Севилья»)

Удары 14/7

Удары в створ 6/2

Владение 53%/47%

Угловые 4/2

Нарушения 14/15

Составы команд:

«Вильярреал»: Рульи, Альбиоль, Торрес, Фойт (Орье, 82’), Эступиньян (Тригерос, 73’), Парехо, Капу, Коклен (Педраса, 72’), Чуквуэзе (Джексон, 82’), Диа (Алькасер, 72’), Ло Чельсо.

«Севилья»: Буну, Монтиель (Навас, 75’), Акунья, Сантос, Кунде, Жордан (Торрес, 84’), Ракитич (Гудель, 59’), Делейни, Корона (Ламела, 76’), Эн-Несери (Мир, 75’), Гомес.

«Севилья», набрав 65 очков, укрепилась на третьей позиции в турнирной таблице Примеры. «Вильярреал» с 53-мя очками остался на седьмой позиции.