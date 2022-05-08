Вашингтон, 8 мая, 2022, 21:40 — ИА Регнум. До 7 июля американские компании должны завершить предоставление бухгалтерских услуг в России, сообщает 8 мая минфин США.

Цитата из к/ф «Золотой телёнок». Реж. Михаил Швейцер. 1968. СССР Бухгалтер

Также нужно поторопиться с завершением «управленческого и корпоративного консультирования лицу, расположенному в РФ».

Ведомство также распорядилось, чтобы аудиторские услуги или услуги по составлению кредитного рейтинга американские компании в России свернули в срок 20 августа.

После этих дат соответствующую деятельность американские власти будут считать незаконной. Меры приняты в рамках антироссийских санкций, введённых «за Украину».