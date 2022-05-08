Мадрид, 8 мая, 2022, 21:35 — ИА Регнум. Сегодня, 8 мая, в Мадриде на стадионе «Ванда Метрополитано» «Атлетико» в матче 35-го тура испанской Примеры 2021/22 встретится с «Реалом». Игра начнется в 22:00 по московскому времени. За час до стартового свистка команды назвали стартовые составы.

Football.ua Андрей Лунин

«Атлетико»: Ян Облак, Стефан Савич, Хосе Мария Хименес, Рейнилду Мандава, Шиме Врсалько, Жоффрей Кондогбья, Коке, Маркос Льоренте, Янник Феррейра Карраско, Анхель Корреа, Матеус Кунья.

«Реал»: Андрей Лунин, Начо, Лукас Васкес, Хесус Вальехо, Эдер Милитао, Тони Кроос, Каземиро, Эдуардо Камавинга, Марко Асенсио, Родриго, Мариано Диас.

Матч обслужит бригада арбитров во главе с Сезаром Сото. Ассистенты главного судьи — Икер де Франсиско Грихальба и Карлос Альварес Фернандес.

В текущем сезоне 23-летний украинский голкипер Андрей Лунин принял участие в двух матчах за «сливочных» в рамках Кубка Испании, в которых пропустил два мяча.