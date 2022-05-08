Москва, 8 мая, 2022, 21:22 — ИА Регнум. Казаки Терского казачьего войска впервые примут участие в параде Победы на Красной площади. Вместе с ними маршем 9 Мая пройдут казаки Кубанского казачьего войска. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Всероссийского казачьего общества.

Казаки на Параде Победы в 1945 году

В День Победы 105 кубанских и столько же терских казаков пройдут по брусчатке Красной площади, представив российское казачество. Возглавит шествие казаков атаман Всероссийского казачьего общества Николай Долуда.

«Два месяца подготовки на полигоне «Алабино» не прошли даром. На генеральной репетиции казачьи парадные расчёты продемонстрировали строевую слаженность и чувство плеча. Для казачьего братства — это чувство генетическое. Обретается не только спортивными тренировками, но и единством духа», — отметил казачий генерал.

Казаки пройдут маршем в память о казаках-героях Великой Отечественной войны, а также в честь соотечественников, участвующих в специальной военной операции России на Украине.

Напомним, что триумфом казачьей гвардии стал Парад Победы в Москве 24 июня 1945 года. За мужество и героизм, проявленные в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками, около 100 тыс. казаков-кавалеристов были награждены орденами и медалями.