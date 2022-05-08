Мадрид, , 21:22 — REGNUM Как сообщает испанское издание As, мадридский «Реал» может подписать новый контракт с 25-летним испанским атакующим полузащитником Дани Себальосом.

Дани Себальос Anual

По информации источника, руководство клуба уже предложило футболисту продлить договор, истекающий 30 июня 2023 года.

В текущем сезоне полузащитник принял участие в пятнадцати матчах за «сливочных» во всех турнирах, в которых отметился одной результативной передачей.

Себальос выступает за «Реал» с 14 июля 2017 года после перехода из «Бетиса» за 16,5 миллиона евро. На данный момент трансферная стоимость испанского полузащитника, по оценкам портала transfermarkt, составляет 15 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что на Дани Себальоса претендуют лондонский «Арсенал» и «Милан».