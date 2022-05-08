Донецк, 8 мая, 2022, 21:22 — ИА Регнум. Ещё 15 населённых пунктов включены в состав ДНР после освобождения в ходе спецоперации ВС РФ на Украине. Документ, в котором говорится об этом, подписал глава ДНР Денис Пушилин.

(сс) Администрация президента России Глава ДНР Денис Пушилин подписывает документы о признании Донецкой Народной Республики

Указ №196 подписан 3 мая, но опубликован только 8 мая. Отмечается, что в состав республики вошли «освобождённые населённые пункты, ранее временно находившиеся под контролем Украины».

Среди этих населённых пунктов девять сёл администрации Тельмановского района, четыре — администрации Донецка и село Радянская Украина администрации Новоазовского района.