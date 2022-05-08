Донецк, 8 мая, 2022, 21:14 — ИА Регнум. Более 20 украинских националистов уничтожили с начала текущих суток в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 8 мая сообщили в Народной милиции ДНР.

Иван Шилов ИА REGNUM ДНР

«С начала текущих суток наши военнослужащие (ДНР) уничтожили 23 украинских националиста, восемь огневых точек, в том числе три миномётных расчета, одну огневую позицию 152-мм буксируемых артиллеристских установок 2А65 «Мста-Б», одну БМП и одно грузовое транспортное средство», — говорится в сообщении.

Как передавало ИА REGNUM, 8 мая официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков на брифинге заявил, что оперативно-тактическая и армейская авиация России поразила еще 54 района сосредоточения личного состава и техники ВСУ.