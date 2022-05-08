Курган, , 21:13 — REGNUM В Кургане вечером 8 мая почтили память павших на полях сражений Великой Отечественной войны акцией «Свеча памяти». Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

На фронта Великой Отечественной войны отправились защищать Родину более 200 тысяч жителей Курганской области. Больше половины из них не вернулись из боя.

У Вечного огня на Мемориале славы воинам зажгли свечи памяти несколько поколений зауральцев. На акции было много молодёжи — ребята пришли сами, по зову сердца. Завершилась акция торжественным возложением цветов к Вечному огню в память о тех, кто ценой своей жизни обеспечил мирное будущее ныне живущим.