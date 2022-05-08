Курган, 8 мая, 2022, 21:13 — ИА Регнум. В Кургане вечером 8 мая почтили память павших на полях сражений Великой Отечественной войны акцией «Свеча памяти». Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Rostov-gorod.ru «Свеча памяти»

На фронта Великой Отечественной войны отправились защищать Родину более 200 тысяч жителей Курганской области. Больше половины из них не вернулись из боя.

У Вечного огня на Мемориале славы воинам зажгли свечи памяти несколько поколений зауральцев. На акции было много молодёжи — ребята пришли сами, по зову сердца. Завершилась акция торжественным возложением цветов к Вечному огню в память о тех, кто ценой своей жизни обеспечил мирное будущее ныне живущим.