Милан, Италия, 8 мая, 2022, 21:07 — ИА Регнум. Сегодня, 8 мая, в Вероне на стадионе «Маркантонио Бентегоди» футбольный клуб «Верона» в матче 36-го тура итальянской Серии А 2021/22 встретится с «Миланом». Стартовый свисток прозвучит в 21:45 про московскому времени.

(сс) Maarten Van Damme ФК Милан

На матч назначена бригада арбитров во главе с Даниэле Довери. Ассистенты главного судьи — Чиро Карбоне и Марко Бресмес.

Стартовые составы команд:

«Верона»: Лоренцо Монтито, Николо Касале, Федерико Чеккерини, Давиде Фараони, Корай Гюнтер, Антонин Барак, Дарко Лазович, Джанлука Капрари, Иван Илич, Адриан Тамез, Джованни Симеоне.

«Милан»: Майк Меньян, Давиде Калабрия, Пьер Калюлю, Фикайо Томори, Тео Эрнандес, Сандро Тонали, Раде Крунич, Франк Кессье, Алексис Салемакерс, Рафаэл Леау, Оливье Жиру.

В последний раз «Милан» и «Верона» играли между собой 16 октября в матче восьмого тура чемпионата Италии. Тот матч завершился волевой победой «россонери» со счетом 3:2.