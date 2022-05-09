Санкт-Петербург, 9 мая, 2022, 10:03 — ИА Регнум. Военный парад в ознаменование 77-й годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной войне начался на Дворцовой площади Санкт-Петербурга, передает 9 мая корреспондент ИА REGNUM. На него в качестве почетных гостей приглашены ветераны войны и блокадники, труженики тыла, ветераны Вооруженных сил из Петербурга и Ленобласти.

Дарья Драй ИА REGNUM Почетный караул на генеральной репетиции парада Победы в Санкт-Петербурге

В пешем строю и в составе механизированный колонны участниками парада станут более 4100 военнослужащих Западного военного округа, Росгвардии и других силовых ведомств. Также участниками парада станут юнармейцы, кадеты и воспитанники военно-патриотических организаций.

По главной площади Северной столицы пройдет более 80 единиц военной техники, а возглавит колонну лучший танк Второй мировой войны Т-34. Вслед за техникой прошлого на парад выйдут бронеавтомобили «Тайфун», самоходные артиллерийские установки «Мста-С», реактивные системы залпового огня «Торнадо-Г», зенитно-ракетные комплексы С-400 «Триумф», танки новейшей модификации Т-72Б-3М с улучшенными боевыми характеристиками.

Впервые на Дворцовой площади зрители увидят береговые ракетные комплексы «Бастион». Именно такие комплексы с помощью высокоточных сверхзвуковых ракет «Оникс» успешно поражают объекты военной инфраструктуры киевского режима на берегу Черного моря.

В воздушной части парада над центром Петербурга пройдут 14 вертолетов и самолетов боевой и военно-транспортной авиации. Среди них будут транспортно-боевые вертолеты Ми-8, ударные вертолеты Ми-24 и Ми-28, крупнейший транспортный вертолет Ми-26, специальный самолет Ту-134 ВМФ России, транспортные борты Ан-26, а также истребители-перехватчики дальнего радиуса действия МиГ-31, способные нести гиперзвуковые ракеты комплекса «Кинжал» (воздух-земля).