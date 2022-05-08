Москва, , 21:02 — REGNUM Авторитетный портал WhoScored признал 22-летнего российского флангового атакующего защитника Наира Тикнизяна лучшим игроком матче 28-го тура Тинькофф Российской Премьер-лиги 2021/22 «Локомотив» — «Рубин».

Наир Тикнизян Алексей Колчин. © ИА REGNUM

Наир Тикнизян, проведший на поле все 90 минут, отметился тремя успешными обводками и одним удачным отбором. Точность передач российского защитника составила 80%.

В текущем сезоне Тикнизян принял участие в шестнадцати турах, в которых не смог отметиться результативными действиями и получил две желтые и одну красную карточки.

Тикнизян выступает за «Локомотив» с 4 августа 2021 года после перехода из московского ЦСКА за 5 миллионов евро. На данный момент трансферная стоимость 22-летнего защитника, по оценкам портала transfermarkt, составляет 2,8 миллиона евро.