Афины , 8 мая 2022, 21:03 — REGNUM Только в будущем европейские страны смогут отказаться от российского газа, заявил 8 мая премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис в интервью To Vima.
Заявив, что «зависимость от российского газа» можно преодолеть только постепенно, он напомнил, что газовый вопрос не включён в антироссийские санкции.
Греческий чиновник пояснил, что от отказ российского природного газа — это цель стратегическая. Это станет возможным «за счёт увеличения пропускной способности терминалов сжиженного природного газа».
Афинам эта перспектива представляется важной: в населённом пункте Ревитуса нужно создать резервуар СПГ, и это «удвоит объем хранилищ этого терминала».
Греция сможет стать энергетическим хабом для транспортировки природного газа «из Средиземноморского бассейна, а также из других возможных источников». Кроме того, в Греции рассматривается вариант добычи природного газа у себя.
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