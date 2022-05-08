Афины , , 21:03 — REGNUM Только в будущем европейские страны смогут отказаться от российского газа, заявил 8 мая премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис в интервью To Vima.

Кириакос Мицотакис European People's Party

Заявив, что «зависимость от российского газа» можно преодолеть только постепенно, он напомнил, что газовый вопрос не включён в антироссийские санкции.

Кириакос Мицотакис «Мы в Европе прекрасно знаем, что мы не в состоянии ввести санкции, которые в конечном итоге навредят нам больше, чем России, и на этой позиции настаивает Греция».

Греческий чиновник пояснил, что от отказ российского природного газа — это цель стратегическая. Это станет возможным «за счёт увеличения пропускной способности терминалов сжиженного природного газа».

Афинам эта перспектива представляется важной: в населённом пункте Ревитуса нужно создать резервуар СПГ, и это «удвоит объем хранилищ этого терминала».

Греция сможет стать энергетическим хабом для транспортировки природного газа «из Средиземноморского бассейна, а также из других возможных источников». Кроме того, в Греции рассматривается вариант добычи природного газа у себя.

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