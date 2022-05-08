Москва, 8 мая, 2022, 20:57 — ИА Регнум. 8 мая московский «Локомотив» в матче 28-го тура Тинькофф Российской Премьер-лиги 2021/22 одержал минимальную победу над казанским «Рубином» со счетом 1:0. Встреча проходила в Москве на стадионе «РЖД Арена».

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Единственный мяч на 87-й минуте встречи ударом с одиннадцатиметровой отметки забил 26-летний центральный полузащитник сборной России Антон Миранчук. Желтые карточки получили Наир Тикнизян, Александр Зуев, Антон Миранчук и Станислав Магкеев.

Составы команд:

«Локомотив»: Даниил Худяков, Дмитрий Живоглядов, Станислав Магкеев, Марк Мампаси, Наир Тикнизян, Артем Карпукас (Даниил Куликов, 90’), Сергей Бабкин (Алексис Бека Бека, 46’), Максим Петров (Антон Миранчук, 46’), Гирано Керке, Вильсон Изидор, Ян Кухта (Рифат Жемалетдинов, 86’).

«Рубин»: Юрий Дюпир, Егор Тесленко, Монтассар Тальби, Георгий Зотов, Илья Самошников, Александр Ломовицкий (Солтмурад Бакаев, 63’), Владислав Игнатьев, Александр Зуев, Оливер Абильдгор, Константин Кучаев (Герман Онугха, 78’), Виталий Лисакович.

«Локомотив», одержав двенадцатую победу в сезоне и набрав 44 очка, укрепился на шестой позиции в турнирной таблице чемпионата России. «Рубин» с 29-ю очками остался на тринадцатой строчке в зоне вылета.