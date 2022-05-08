Донецк, , 20:52 — REGNUM В результате обстрела населенного пункта Верхнеторецкое в Донецкой Народной Республике (ДНР) со стороны вооруженных сил Украины (ВСУ) пострадал мирный житель. Об этом 8 мая сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

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«Поступила информация о ранении мирного жителя 1954 года рождения в результате обстрела вооруженными формированиями Украины населенного пункта Верхнеторецкое по адресу: ул. Красная, 48», — говорится в сообщении.

Как передавало ИА REGNUM, 8 мая в представительстве ДНР в СЦКК сообщили, что населенный пункт Верхнеторецкое обстреляли представители вооруженных сил Украины (ВСУ).