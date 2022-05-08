Москва, , 20:52 — REGNUM Британия, Германия, Италия, Канада, США, Франция, Япония признали успехи специальной военной операции российских вооружённых сил, считает спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Вячеслав Володин Duma.gov.ru

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По его мнению, именно так можно расценить принятое лидерами стран G7 сегодня заявление о намерении «не допустить победы» России на Украине.

Володин обратил внимание на то, что эти страны выступают против демилитаризации, денацификации, внеблокового и безъядерного статуса Украины, а также права народов Донецкой и Луганской народных республик на самоопределение.

«Теперь понятно, почему предложенные нашим президентом инициативы по вопросам безопасности оставлены ими без ответа. Россия разрушила их планы по расширению НАТО на восток», — резюмировал Володин в телеграм-канале.

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Как сообщало ранее ИА REGNUM, по мнению главы «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина, случае ядерной войны России уничтожит страны Североатлантического альянса (НАТО) в течение получаса, однако ее следует не допустить.