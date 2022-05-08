Мюнхен, Германия, 8 мая, 2022, 20:45 — ИА Регнум. Сегодня, 8 мая, в Мюнхене на стадионе «Альянц Арена» «Бавария» в матче 33-го тура немецкой Бундеслиги 2021/22 сыграла вничью со «Штутгартом». Основное время встречи завершилось со счетом 2:2.

ФК Бавария Мюнхен

Забитыми мячами в составе мюнхенского клуба отметились Серж Гнабри (35’ Роберт Левандовски) и Дайо Упамекано (44’ Дайо Упамекано). Голы «Штутгарта» забили Тиагу Томаш (8’ Омар Мармуш) и Саша Калайджич (52’ Борна Соса).

Единственную красную карточку на 90+6-й минуте встречи получил французский нападающий Кингсли Коман. На матче работала бригада арбитров во главе с Денизом Айтекином. Ассистенты главного судьи — Кристиан Диц и Эдуард Байтингер.

Составы команд:

«Бавария»: Нойер, Павар (Толиссо, 72’), Куасси (Зюле, 63’), Дэвис, Упамекано, Киммих, Горецка (Рока, 72’), Гнабри (Забитцер, 86’), Коман, Мюллер (Шупо-Мотинг, 85’), Левандовски.

«Штутгарт»: Мюллер, Антон, Мавропанос, Ито, Эндо, Каразор, Фюрлих (Кулибали, 63’), Соса, Калайджич (Томми, 79’), Мармуш (Мангала, 46’), Томаш (Ферстер, 74’).