Нью-Йорк, США, 8 мая 2022, 20:43 — REGNUM О Дне Победы высказалась американский постпред при ООН Линда Томас-Гринфилд в интервью CNN. По её словам, 9 мая русским остаётся праздновать только свою неудачу.
Она пояснила свою мысль так: русским «не удалось победить украинцев». Кроме того, Россия не смогла «разделить мир или разделить НАТО».
Американский дипломат заявила, что Россия добилась лишь того, что «изолировала сама себя на международном уровне», превратившись в «изгоя во всём мире».
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