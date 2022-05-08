Манчестер, Великобритания, 8 мая, 2022, 20:33 — ИА Регнум. 27-летний фланговый нападающий «Манчестер Сити» и сборной Англии по футболу Рахим Стерлинг с оценкой 9.16 по версии портала WhpScored был признан лучшим игроком матча 36-го тура АПЛ «Манчестер Сити» — «Ньюкасл» (5:0).

Дарья Антонова ИА REGNUM Рахим Стерлинг

Рахим Стерлинг провел на поле все 90 минут. За отведенное время английский нападающий отметился двумя забитыми мячами и тремя успешными обводками. Точность передач футболиста составила 86%.

В текущем сезоне Рахим Стерлинг принял участие в 27-ми турах Английской Премьер-лиги 2021/22, в которых отметился десятью забитыми мячами и тремя результативными передачами. В рамках Лиги Чемпионов УЕФА на счету футболиста 5 (3+2) очков по системе гол+пас в двенадцати встречах.