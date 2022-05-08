Москва, , 20:27 — REGNUM Уголовное дело о повреждении расположенного за пределами РФ мемориального объекта, увековечивающего память погибших при защите Отечества или его интересов в период Великой Отечественной войны, совершенном группой лиц, возбудил 8 мая СКР в связи с актом вандализма в Эстонии.

Возбуждено уголовное дело СУ СКР по Ярославской области

Дело возбуждено в связи с тем, что в эстонском городе Тарту в парке Раади неизвестные нанесли оскорбительную надпись краской и свастику на памятник советским воинам-освободителям.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, инцидент в парке Раади произошёл 7 мая. Глава СКР поручил расследовать это возмутительное деяние.

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