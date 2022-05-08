Манчестер, Великобритания, 8 мая, 2022, 20:26 — ИА Регнум. Сегодня, 8 мая, в Манчестере на стадионе «Этихад» «Манчестер Сити» в матче 36-го тура Английской Премьер-лиги 2021/22 разгромил «Ньюкасл» со счетом 5:0.

«Манчестер Сити»

Забитыми мячами в составе «горожан» отметились Рахим Стерлинг (19’ Жоау Канселу, 90+3’ Джек Грилиш), Эмерик Ляпорт (38’), Родриго Эрнандес (61’ Кевин Де Брёйне) и Филип Фоден (90’ Александр Зинченко). Желтые карточки получили Бруно Гимарайнс, Дэн Бюрн, Кевин Де Брёйне и Мэтт Таргетт.

Составы команд:

«Манчестер Сити»: Мораеш, Зинченко, Диаш (Фернандиньо, 46’), Ляпорт (Иган-Райли, 87’), Канселу, Гюндоган, Родриго, Де Брёйне, Грилиш, Стерлинг, Жезус (Фоден, 64’).

«Ньюкасл»: Дубравка, Ласселс, Таргетт, Крафт (Триппьер, 68’), Бюрн, Лонгстафф, Гимарайнс, Сен-Максимен, Жоэлинтон, Вуд (Уилсон, 68’), Алмирон (Мерфи, 80’).

«Манчестер Сити», одержав 27-ю победу и набрав 86 очков, обошел «Ливерпуль» и поднялся на первую позицию в турнирной таблице АПЛ. «Ньюкасл» с 43-мя очками остался на тринадцатой строчке.