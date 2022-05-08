Донецк, 8 мая, 2022, 20:26 — ИА Регнум. Населенный пункт Верхнеторецкое в Донецкой Народной Республике (ДНР) обстреляли представители вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом 8 мая сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

«Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 17:40 — населенный пункт Авдеевка — населенный пункт Верхнеторецкое: выпущено восемь снарядов калибром 122 мм», — говорится в сообщении.

Другие подробности не приводятся.

Как передавало ИА REGNUM, 8 мая в представительстве ДНР в СЦКК сообщили, что украинские силовики обстреляли населенный пункт Старомихайловка.