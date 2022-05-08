Донецк, 8 мая, 2022, 20:20 — ИА Регнум. Школу-интернат в Донецке обстреляли представители вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом 8 мая сообщил штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики (ДНР).

U.S. Army Europe ВСУ

«ВФУ (вооруженные формирования Украины) атаковали школу-интернат в Донецке, — говорится в сообщении. — В результате обстрела повреждено остекление школы-интерната № 28 в Петровском районе».

О жертвах и пострадавших не сообщается.

Как передавало ИА REGNUM, 8 мая в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) сообщили, что представители ВСУ снова обстреляли Петровский район Донецка.