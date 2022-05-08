Москва, , 20:16 — REGNUM Болгария хочет быть в числе государств, которым будет предоставлена отсрочка на введение запрета на российскую нефть. Об этом заявил вице-премьер и министр финансов страны Асен Василев, передает ТАСС.

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«Если есть исключения из эмбарго на поставку российской нефти для ряда стран, то Болгария должна быть в этой группе», — подчеркнул вице-премьер.

По его словам, Болгария придерживается своих интересов, она не смотрит на интересы России или кого-то другого. «Болгария требует от Еврокомиссии (ЕК) отложить введение эмбарго на поставки российской нефти», — заявил Василев.

Как сообщало ИА REGNUM, Болгария намерена обратиться в Еврокомиссию с просьбой отсрочить введение эмбарго на нефть из России, заявил болгарский министр энергетики Александр Николов 5 мая.

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