Мадрид, , 20:15 — REGNUM Сегодня, 8 мая, в Мадриде на стадионе «Ванда Метрополитано» «Атлетико» в матче 35-го тура испанской Примеры 2021/22 примет «Реал». Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.

Мадридский «Реал»

Матч обслужит бригада арбитров во главе с Сезаром Сото Градо. Ассистенты главного судьи — Икер де Франсиско Грихальба и Карлос Альварес Фернандес.

На данный момент «Атлетико» с восемнадцатью победами, девятью поражениями и 61-м набранными очком занимает четвертое место в турнирной таблице Примеры. «Реал», обыграв «Эспаньол» в матче прошлого тура, досрочно стал победителем чемпионата.

Ранее сообщалось, что игроки «Атлетико» не будут устраивать чемпионский коридор для мадридского «Реала». Об этом «матрасники» объявили в официальном заявлении.