Вашингтон, , 20:10 — REGNUM О планах НАТО «окружить» Россию и Китай при помощи вовлечения новых стран написал 8 мая Бенджамин Нортон на страницах Multipolarista.

США Александр Горбаруков © ИА REGNUM

По мнению журналиста, НАТО подбирается к России через Украину, а к Китаю — со стороны своих союзников (Японии, Южной Кореи).

Он напомнил, что в начале апреля в Брюсселе прошёл саммита НАТО на уровне глав МИД. Так вот на этом мероприятии находились представители Японии, Южной Кореи, а также Австралии и Новой Зеландии.

Также на саммите присутствовали дипломаты стран, пока в НАТО не принятых, а именно Швеции, Финляндии и Грузии.

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