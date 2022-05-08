Санкт-Петербург, 8 мая, 2022, 20:02 — ИА Регнум. 35-летний российский голкипер «Зенита» Михаил Кержаков покинет санкт-петербургский клуб в грядущее летнее трансферное окно. Об этом 8 мая сообщило издание «РБ Спорт».

Алексей Колчин ИА REGNUM Михаил Кержаков

По информации источника, руководство «сине-бело-голубых» не планирует продлевать контракт с 35-летним футболистом. Текущее соглашение Кержакова с «Зенитом» действует до 30 июня 2022 года.

В текущем сезоне Михаил Кержаков принял участие в девятнадцати турах Тинькофф Российской Премьер-лиги 2021/22, в которых пропустил пятнадцать мячей. Семь матчей голкипер отстоял «на ноль».

Кержаков выступает за «Зенит» с 1 июля 2015 года после перехода из «Анжи» на правах свободного агента. На данный момент трансферная стоимость вратаря, по оценкам портала transfermarkt, составляет 1 миллион евро.