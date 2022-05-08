Москва, , 19:58 — REGNUM Оперативно-тактическая и армейская авиация России поразила еще 54 района сосредоточения личного состава и техники вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом 8 мая заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков на брифинге.

Су-34 ВКС РФ Mil.ru

«Оперативно-тактической и армейской авиацией (России) поражены 54 района сосредоточения личного состава и военной техники», — сказал он.

Конашенков добавил, что авиация РФ вывела из строя 38 единиц военной техники ВСУ, а также уничтожены до 380 националистов.

Как передавало ИА REGNUM, 8 мая в пресс-службе СК РФ сообщили, что следователи установят лиц, причастных к минированию плотины водохранилища Кураховской теплоэлектростанции в ДНР, которую планировали взорвать украинские националисты.