Курган, 8 мая, 2022, 19:58 — ИА Регнум. В Кургане принимаются беспрецедентные меры по безопасности шествия «Бессмертного полка». По ходу мероприятия участников будет охранять полиция и дежурить скорая помощь, сообщает пресс-служба горадминистрации.

Kurganobl.ru «Бессмертный полк» в Кургане

Сбор участников шествия «Бессмертного полка» начнётся 9 мая в 8:00 (6:00 мск) в районе пересечения улиц Гоголя и Пролетарской и продлится он ориентировочно до 10:30 (8:30 мск), после чего колонна начнёт движение в сторону главной площади. Вход со дворов улицы Гоголя в колонну «Бессмертного полка» будет закрыт.

Вход в зону формирования колонн «Бессмертного полка» будет возможет только через металлорамки. Безопасность будет обеспечиваться сотрудниками УМВД.

С собой участники шествия могут взять небольшую бутылку воды в пластиковой упаковке. Нельзя проносить металлические колющие, режущие предметы, большие сумки.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в России в 2022 году шествие «Бессмертного полка» пройдёт в очном формате.