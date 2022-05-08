Милан, Италия, 8 мая 2022, 19:55 — REGNUM Как сообщает итальянская газета La Gazzetta dello Sport, 24-летний центрфорвард миланского «Интера» и сборной Аргентины по футболу Лаутаро Мартинес может продолжить карьеру в лондонском «Арсенале».
По информации источника, руководство миланского клуба не намерено продавать футболиста, трансферная стоимость которого, согласно данным портала transfermarkt, составляет 70 миллионов евро.
Лаутаро Мартинес выступает за «Интер» с 4 июля 2018 года после перехода из аргентинского «Расинга» за 25 миллионов евро. Текущее соглашение футболиста с «нерадзурри» рассчитано до конца сезона 2025/26.
В текущем сезоне нападающий принял участие в 33-х турах итальянской Серии А 2021/22, в которых отметился девятнадцатью забитыми мячами и тремя результативными передачами. Также футболист получил шесть желтых карточек.