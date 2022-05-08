Милан, Италия, 8 мая, 2022, 19:55 — ИА Регнум. Как сообщает итальянская газета La Gazzetta dello Sport, 24-летний центрфорвард миланского «Интера» и сборной Аргентины по футболу Лаутаро Мартинес может продолжить карьеру в лондонском «Арсенале».

Agencia de Noticias ANDES Лаутаро Мартинес

По информации источника, руководство миланского клуба не намерено продавать футболиста, трансферная стоимость которого, согласно данным портала transfermarkt, составляет 70 миллионов евро.

Лаутаро Мартинес выступает за «Интер» с 4 июля 2018 года после перехода из аргентинского «Расинга» за 25 миллионов евро. Текущее соглашение футболиста с «нерадзурри» рассчитано до конца сезона 2025/26.

В текущем сезоне нападающий принял участие в 33-х турах итальянской Серии А 2021/22, в которых отметился девятнадцатью забитыми мячами и тремя результативными передачами. Также футболист получил шесть желтых карточек.