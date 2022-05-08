США рассчитывают вернуть к работе своё посольство в Киеве
Вашингтон, 8 мая, 2022, 19:53 — ИА Регнум. Американское посольство в Киеве в ближайшие недели вернётся к работе, передаёт 8 мая CBS.
Kholodovsky
Посольство США. Киев
Такими надеждами делятся в Госдепе США по итогам посещения посольства в Киеве. Американские дипломаты посетили здание диппредставительства сегодня.
Напомним, отъезд из Киева неосновного персонала американского посольства начался ещё в середине февраля. После начала ВС РФ спецоперации на Украине посольство прекратило работу.