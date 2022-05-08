Лейпциг, Германия, 8 мая, 2022, 19:47 — ИА Регнум. Сегодня, 8 мая, в Лейпциге на стадионе «Ред Булл Арена» футбольный клуб «Ред Булл Лейпциг» под руководством Доменико Тедеско в матче 33-го тура немецкой Бундеслиги 2021/22 встретится с «Аугсбургом». Стартовый свисток прозвучит в 20:30 по московскому времени.

Андрей Пронин ИА REGNUM Игроки «РБ Лейпциг»

Стартовые составы команд:

«Ред Булл Лейпциг» (расстановка 3-4-1-2): Петер Гулачи — Марсель Хальстенберг, Вилли Орбан, Лукас Клостерманн — Норди Мукиэле, Кевин Кампль, Конрад Лаймер, Бенджамин Хенрихс – Эмиль Форсберг – Андре Силва, Кристофер Нкунку.

«Аугсбург» (расстановка 4-4-2): Рафал Гикевич — Феликс Удуохай, Джеффри Гауэлеу, Рис Оксфорд, Мадс Педерсен — Даниэль Калиджури, Карлос Груэсо, Никлас Дорш, Лассе Гюнтер – Михаэль Грегорич, Флориан Нидерлехнер.

После 32-х сыгранных туров «быки», одержав шестнадцать побед, потерпев десять поражений и набрав 54 очка, занимают пятую позицию в турнирной таблице Бундеслиги. «Аугсбург» с 35-ю очками занимает четырнадцатое место.