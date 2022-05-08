Москва, 8 мая, 2022, 19:46 — ИА Регнум. Украинский штурмовик Су-25 сбит в Харьковской области. Об этом 8 мая сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков на брифинге.

Mil.ru Запуск ракеты ПВО

«В районе населенного пункта Погоновка Харьковской области сбит самолет Су-25 воздушных сил Украины», — заявил он.

Конашенков добавил, что российскими средствами ПВО также уничтожен один беспилотный летательный аппарат «Байрактар-ТБ2» в районе острова Змеиный и два украинских беспилотника над населёнными пунктами Мандрыкино (ДНР) и Переможное (ЛНР).

Как передавало ИА REGNUM, 8 мая Минобороны России обнародовало видеозапись уничтожения понтонной переправы украинских боевиков высокоточным ракетным вооружением в ходе спецоперации ВС РФ по денацификации Украины.